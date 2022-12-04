Теплоснабжение в Петропавловске восстановили

Фото: sevkazenergo.kz

В Петропавловске устранили технологическое нарушение на теплосетях, из-за которого без тепла остались 16 многоэтажек и 42 частных дома, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Севказэнерго" сообщили, что специалисты уже завершили работы по замене прокладки дренажной системы и запустили тепломагистраль.

Ранее жители Петропавловска в социальных сетях стали распространять видео на котором заметен пар в 20 микрорайоне. Некоторые пользователи писали, что там прорвало трубу.

Однако в пресс-службе монополиста успокоили горожан, объяснив происходящее тем, что бригада ТОО "Петропавловские тепловые сети" занимается устранением технологического нарушения на тепломагистрали №15. Специалисты приступили к работе в 10 часов утра.

Ранее коммуцнальщикам Петропавловска пришлось устранять крупную аварию на водопроводе. 1 декабря подачу воды отключали в 15 многоквартирных домах, детской областной больнице, центре социальной адаптации, хлебокомбинате и на других объектах, расположенных поблизости.