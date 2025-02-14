Тепло придет в Казахстан
Морозная погода быстро сменяется осадками и ветром.
Сегодня, 13:51
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Сегодня, 13:51Сегодня, 13:51
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Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане c 15 по 17 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
Отметим, в предстоящие выходные страну накроет новый циклон, который принесет тепло.
"И вот снова после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон. Он принесет с собой осадки (дождь и снег), и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
Однако, согласно прогнозу, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но и шквалистое усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, 17 февраля – в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
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