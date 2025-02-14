Отметим, в предстоящие выходные страну накроет новый циклон, который принесет тепло.

"И вот снова после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон. Он принесет с собой осадки (дождь и снег), и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Однако, согласно прогнозу, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но и шквалистое усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, которое ожидается 16 февраля в Актюбинской и Костанайской областях, 17 февраля – в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.