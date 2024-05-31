35-градусная жара придет в несколько регионов Казахстана

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременнные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Казгидромет". Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков.

"Ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла", - говорится в сообщении.