  • 31 Мая, 13:02
  • BAIGENEWS

35-градусная жара придет в несколько регионов Казахстана

Сегодня, 11:41
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: pixabay.com

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременнные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Казгидромет". Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков.

"Ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла", - говорится в сообщении.

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