Тепло и горячую воду отключат в некоторых районах Астаны

В Астане временно отключат тепло и горячую воду в ряде жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

В ходе обхода теплотрассы выявлен дефект на участке в сторону улицы Туркестан, 8. Поэтому 8 ноября с 08:30 до 17:30 планируется отключение теплоснабжения и горячей воды для замены шарового крана в домах, расположенных по адресам:

- Туркестан, 2, 2/1 (1, 2, 3-й блоки), 4б, 4/1, 4а, 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3;

- Алматы, 11, 13, 13/1;

- проспект Мангилик Ел, 17, 19/2.

Отключение также планируется с 08:00 до 17:00 в нескольких домах на улицах Рыскулова и Досмухамедулы.