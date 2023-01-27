Тепличный комплекс самовольно подключился к газопроводу в Туркестанской области

Сотрудники филиала АО "КазТрансГаз Аймак" обнаружили хищение голубого топлива в Туркестанской области. Самовольно к трубе, ведущей о ГРС "Сарыагаш", подключился тепличный комплекс, передаёт BaigeNews.kz.

"Для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям работники Сарыагашского газового хозяйства (ГХ) провели обследование газопроводов. Установлено, что давление газа в трубе до территории одного из крестьянских хозяйств на стабильном уровне, а после значительно снижается. При попытке проверить объект, работников ГХ на территорию не пустили", - сообщили в департаменте по связям с общественностью АО "КазТрансГаз Аймак".

Газовики обратились в полицию. 27 января примерно в 9:00 работники Сарыагашского ГХ совместно с представителями отдела полиции наведались в тепличный комплекс.

"По результатам совместной проверки обнаружен факт самовольного подключения к действующему газопроводу высокого давления Ду-108 мм от ГРС "Сарыагаш", а также наличия на объекте установленного газопотребляющего оборудования – четыре действующие самодельные горелки. Диаметр газопровода в точке подключения – Ø57 мм, давление газа в точке подключения – высокое", - сказано в акте.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, также ведётся демонтаж бетонной плиты для отключения теплиц от газоснабжения.