Тепличникам в РК просубсидируют расходы на электроэнергию и газ

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Тепличным хозяйствам просубсидируют расходы на электроэнергию и газ в период межсезонья. Соответствующее решение рассматривает Минсельхоз с учётом поступающих предложений со стороны бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указывается, что для эффективного расходования бюджетных средств, а также поддержки именно тех теплиц, где соблюдаются все агротехнологии, обязательным требованием для получения субсидий станет наличие сертификата соответствия технологиям производства. Национальный стандарт был утверждён и вступил в силу 1 мая 2023 года.

"В настоящее время МСХ разработало соответствующие изменения в правила субсидирования, которые предусматривают возмещение расходов на один гектар по нормам субсидий, утверждённым постановлением акиматов. В КазНИИ экономики АПК и развития сельских территории провели научные расчёты затрат производства овощей в закрытом грунте, по которым и будут высчитываться средние показатели", — отметили в МСХ.

Таким образом не только промышленные теплицы, но и фермерские комплексы, соответствующие стандартам производства, будут иметь право на субсидирование по данному направлению.

Проект приказа находится на согласовании и в ближайшее время планируется его утверждение.

Отметим, помимо указанных мер поддержки, казахстанские тепличники могут претендовать на получение субсидий на покупку удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, а также поливную воду, семена огурцов и томатов.

Кроме того, при строительстве и расширении тепличных комплексов предусмотрено возмещение 25% затрат. Для форсирования результатов в настоящее время ведётся работа по увеличению норматива до 30%.

По итогам 2022 года в республике функционировали сооружения закрытого грунта на площади 1 225 гектаров, в том числе 219 гектаров промышленных теплиц и 1006 гектаров – фермерских.