Не успели жители северных регионов Казахстана насладиться первыми лучами весеннего солнца и мягким теплом, как природа приготовила им неожиданный поворот: на страну обрушился Северо-западный циклон, который принес с собой резкое понижение температуры и дождь, переходящий в снег, передаёт BaigeNews.kz. И даже те, кто привык к теплым дням юга, ощутили на себе холодные порывы.

Но это еще не все. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни в северных и восточных областях сохранятся дожди, и 19 апреля они могут снова перейти в снег. Однако, несмотря на капризы погоды, весна все же продолжит наступление. Температура будет постепенно повышаться, и даже подзатянутая облачность не помешает долгожданному теплу.

Самые теплые дни, по прогнозам, ожидаются на западе страны. Здесь местные жители смогут по-настоящему почувствовать весну: солнечные дни с температурами до 25-30 градусов по Цельсию обещают создать настоящее летнее настроение. Так что несмотря на морозы, скоро Казахстан вновь встретит долгожданное тепло.

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