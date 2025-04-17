Теперь за счёт пенсионных накоплений можно лечить зубы и детей
В услуги включены имплантация и протезирование.
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Теперь казахстанцы могут вложить свои пенсионные накопления не только в жильё или лечение, но и в... улыбку. В правила использования единовременных пенсионных выплат внесены новые поправки - и теперь ими разрешено оплачивать стоматологические услуги, включая имплантацию и протезирование.
Если вы давно откладывали поход к стоматологу из-за стоимости лечения, теперь можно использовать часть пенсионных накоплений через систему ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд).
При этом процедура строго регулируется:
Врачебная комиссия, куда обязательно входит стоматолог, проверяет план лечения, лицензии клиники и рентген-снимки.
При имплантации зубов заключение от комиссии нужно получить дважды — до начала лечения и перед установкой протеза.
То же касается и протезирования (как съёмного, так и несъёмного) — комиссия принимает решение в два этапа.
Кроме того, теперь пенсионные накопления можно использовать на лечение несовершеннолетних детей, включая стоматологию.
Главное условие - клиника должна иметь действующую медицинскую лицензию, а всё лечение - соответствовать плану, одобренному врачебной комиссией.
Ранее мы сообщали, что пенсионные активы ЕНПФ превысили 22 трлн тенге.
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