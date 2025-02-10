Еще несколько лет назад в Казахстане криоконсервация яйцеклеток была редкостью, но сегодня все больше женщин осознанно прибегают к этой процедуре: каждый год около 150 казахстанок замораживают яйцеклетки. Одна из них поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz своей историей, а врач-репродуктолог объяснил, как это работает и кому действительно стоит задуматься о заморозке яйцеклеток.

Это мой план "Б"

Мадина Уразмбетова, основатель PR-агентства, решила заморозить свои яйцеклетки в возрасте 38 лет. Для нее это было взвешенное решение, продиктованное рядом факторов: карьера, отсутствие подходящего партнера и понимание того, что с возрастом фертильность снижается.

"Я очень давно об этом задумывалась. В силу постоянной занятости, построения карьеры с личной жизнью не совсем все получалось так, как хотелось. Мне сейчас 38 лет, я не замужем, и детей у меня нет. Одно дело – это хотеть или не хотеть ребенка, а другое – когда уже биологический возраст подходит к тому, что через какое-то время даже при желании это будет сложно реализовать. Я долго изучала информацию про криоконсервацию яйцеклеток, и мне казалось, что это сложный, длительный и очень дорогой процесс. Но в один день я решила сходить к репродуктологу, чтобы узнать больше", – рассказывает она.

По ее словам, врач объяснила ей все нюансы, провела обследование и назначила базовые анализы.

"Я пошла туда с таким посылом, что я хочу сейчас заморозить яйцеклетки, но это мой план "Б". То есть я не исключаю такого исхода, что у меня получится зачать и родить ребёнка естественным путём. Но на всякий случай, чтобы убрать эту тревожность, я хочу, скажем, прибегнуть к таким достижениям медицины", - пояснила своё решение Мадина.

После подтверждения хорошего состояния здоровья началась стимуляция яичников с помощью специальных уколов, которые Мадина делала самостоятельно. Регулярные УЗИ помогали отслеживать рост фолликулов, и когда они достигли нужного размера, назначили день пункции.

"Процедура заняла намного меньше времени, чем я думала, – всего полтора месяца. Я боялась наркоза, так как никогда не проходила через это, но все прошло быстро и комфортно. Операция длилась где-то 15-20 минут. Это малоинвазивная операция, то есть без надрезов, просто прокол, пункция. Буквально через час после пункции я уже пошла домой", – делится своим опытом Мадина.

Реабилитация, по словам женщины, тоже прошла легко.

"Теперь у меня есть запас яйцеклеток на будущее. Возможно, я не воспользуюсь ими, но это даёт уверенность", – говорит женщина.

Кому нужна криоконсервация яйцеклеток?

По словам главного внештатного репродуктолога Минздрава РК Вячеслава Локшина, возможность криоконсервации яйцеклеток появилась в начале 2000-х годов. Первоначально научились замораживать эмбрионы, но затем разработали технологию для яйцеклеток. Вероятность их успешного размораживания составляет 70-80%.

Вячеслав Локшин подтверждает: криоконсервация яйцеклеток с каждым годом становится все более популярной в Казахстане. Если 10-15 лет назад программа отложенного материнства была редкостью, то сейчас в Казахстане каждый год около 150 женщин замораживают яйцеклетки.

Врач подчеркивает, что оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток – до 35 лет. В более зрелом возрасте качество яйцеклеток ухудшается, а вероятность генетических патологий у эмбрионов возрастает.

"С возрастом снижается вероятность наступления беременности. После 40 лет шансы забеременеть составляют порядка 10-15%. После 42 лет – это уже 5-7%. До 35 лет мы можем гарантировать наступление беременности с первой попытки. Заморозка яйцеклеток – это возможность сохранить репродуктивный потенциал и снизить риски возрастных осложнений", – объясняет Локшин.

Помимо женщин, планирующих рождение детей в будущем, процедура востребована у пациентов с онкологическими заболеваниями. Лучевая и химиотерапия могут негативно повлиять на репродуктивную функцию, поэтому перед лечением пациентам рекомендуют заморозить яйцеклетки, сперму или даже эмбрионы.

Средняя стоимость процедуры в Казахстане составляет около 1 миллиона тенге. В эту сумму входят обследования, медикаментозная стимуляция и сама пункция. Хранение биоматериала обходится в 30 тысяч тенге в год. В среднем, для успешной беременности рекомендуется заморозить не менее 15 яйцеклеток, а при желании повысить вероятность – до 25.

По статистике, за своими яйцеклетками в течение 5 лет обращаются не более 10-15% женщин. Кто-то беременеет естественным путём, кто-то решает не использовать материал.

Как проходит процедура?

Вячеслав Локшин отмечает, что процедура безопасна. Это однократная стимуляция. Женщины, как правило, переносят ее нормально, без каких-либо побочных явлений.

Готовятся к криоконсервации также как к любой операции: необходимо сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, определить уровень антимуллерова гормона, пройти УЗИ и получить консультацию репродуктолога.

Следующий этап - стимуляция яичников. В течение 10-14 дней пациентка принимает препараты для увеличения количества зрелых яйцеклеток.

Потом, когда созреют фолликулы, то есть, яйцеклетки становятся зрелыми, под коротким наркозом производится пункция яичника, и во время пункции, делается забор яйцеклеток, которые осматриваются и подвергаются криоконсервации, быстрой заморозке при температуре -196°C и хранятся в сосудах Дюара под жидким азотом.

Новая реальность

Пока криоконсервация яйцеклеток в Казахстане остается темой, о которой мало говорят, но спрос на процедуру растет. Женщины все чаще хотят планировать свою жизнь по своим правилам, а современные технологии дают им такую возможность.

"Оказалось, что в моем окружении есть женщины, которые также заморозили яйцеклетки, но не говорили об этом. В социальных сетях и СМИ практически нет личных историй на эту тему. Поэтому хочется сказать другим женщинам: если вы задумываетесь об этом, лучше сделать это раньше. Это даёт свободу выбора", – говорит Мадина Уразмбетова.

Ясно одно, криоконсервация – это не только план "Б", это шанс сохранить репродуктивное здоровье. Главное – сделать это вовремя.