Теперь предприниматели могут сдавать налоговый отчёт в приложении Kaspi Pay

Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов запустили еще один онлайн-сервис для предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, могут сдавать налоговые отчеты по форме 910 в разделе "Налоги" в приложении Kaspi Pay.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал: "Kaspi Pay – самое популярное приложение для казахстанских предпринимателей от Kaspi.kz. Наша главная цель – упростить и улучшить жизнь предпринимателям. С помощью нашего нового сервиса "Налоговые отчеты" индивидуальные предприниматели теперь смогут сдавать налоговые отчеты онлайн, быстро и просто. Спасибо Комитету государственных доходов, а также Министерству цифровизации и АО НИТ за еще один успешный сервис, который наши команды разработали совместно!" Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК, сообщил: "Комитет госдоходов в рамках сотрудничества с банками второго уровня на платформе Kaspi Pay запустили на бесплатной основе для субъектов малого бизнеса сервис по приему налоговой отчетности формы 910.00. Данный сервис даёт возможность быстро, доступно, своевременно исполнять налоговые обязательства, экономя время на исчисление налогов, составление и представление отчетности. В данном направлении сотрудничество будет продолжаться, создавая благоприятные условия и улучшая взаимодействие между налогоплательщиками и государством".

С помощью нового сервиса бухгалтер или сам предприниматель может сформировать отчет прямо в приложении и при финальном подтверждении отчет автоматически будет отправлен в КГД.

Ближайший отчет - за второе полугодие 2022 года - необходимо сдать до 15 февраля. Следующий отчет – за первое полугодие 2023 года – до 15 августа.

Более подробно о сервисе узнайте в Kaspi Гид.