В Риддере изменился график работы государственных учреждений, предприятий и социальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК.

Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, а обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:30.

Нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона. Риддер также присоединился к инициативе.

Изменения направлены на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические условия региона. При этом новый режим не затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.

По словам местных жителей, новый график стал удобнее и предсказуемее.