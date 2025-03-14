Теперь и жители Риддера работают по-новому графику
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
126Фото: pixabay.com
В Риддере изменился график работы государственных учреждений, предприятий и социальных служб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК.
Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, а обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:30.
Нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона. Риддер также присоединился к инициативе.
Изменения направлены на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические условия региона. При этом новый режим не затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.
По словам местных жителей, новый график стал удобнее и предсказуемее.
Заместитель акима города Риддера Болат Акужанов подчеркнул, что изменение рабочего графика было обсуждено с населением:
"Нами были проведены ряд встреч с риддерцами, в ходе которых данный вопрос был обсужден. Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени", - отметил он.