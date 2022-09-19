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  • Теперь Астана: указ президента о переименовании столицы Казахстана вступил в силу
kaztag.kz Сегодня, 10:17
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Фото: kaztag.kz

Теперь Астана: указ президента о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Указ о переименовании столицы Казахстана в понедельник опуликован на сайте "Казахстанской правды". С19 сентября главный город Казахстана переименован с Нур-Султана в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

Указ "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" Глава государства подписал 17 сентября. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования. 

Ранее возвращение столице прежнего названия Астана на совместном заседании палат парламента одобрили депутаты мажилиса и сената. За переименование выступил и столичный маслихат. 

Вернуть название "Астана" предложила группа мажилисменов. По их словам, депутаты опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев было включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. 

Министр юстиции заверил, что изменение названия столицы не приведёт к необходимости изменения документов граждан. Все они также будут действительны. 

Напомним, в марте 2019 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

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#переименование столицы #Указ Главы государства #Астана
Сегодня, 10:17
71
Журналист
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