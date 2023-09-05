Теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение на турнире в Италии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение на турнире в Бари (Италия) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

В первом круге Куламбаева встретилась с россиянкой Полиной Кудерметовой (172-е место) и проиграла ей в двух сетах - 1:6, 5:7. Ранее в квалификации теннисистка из Казахстана выиграла у чешки Анны Сисковой (310-е место) - 6:2, 6:4.

Также на турнире в Бари Жибек Куламбаева выступит в парном разряде: 6 сентября в дуэте с француженкой Карол Монне она сыграет против итальянских теннисисток Дженнифер Руджери и Джорджии Педоне.

Призовой фонд турнира составляет 100 000 евро.