Теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение на турнире в Италии
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
201Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева потерпела поражение на турнире в Бари (Италия) в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
В первом круге Куламбаева встретилась с россиянкой Полиной Кудерметовой (172-е место) и проиграла ей в двух сетах - 1:6, 5:7. Ранее в квалификации теннисистка из Казахстана выиграла у чешки Анны Сисковой (310-е место) - 6:2, 6:4.
Также на турнире в Бари Жибек Куламбаева выступит в парном разряде: 6 сентября в дуэте с француженкой Карол Монне она сыграет против итальянских теннисисток Дженнифер Руджери и Джорджии Педоне.
Призовой фонд турнира составляет 100 000 евро.
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