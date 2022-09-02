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Теннисистка обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах
Французская теннисистка Фиона Ферро обвинила своего бывшего тренера Пьера Бутьера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Полиция Франции уже ведет расследование по этому делу.
Как сообщает Marca, на тот момент Ферро было 15-18 лет. Под руководством Бутьера французская теннисистка тренировалась в теннисном клубе в Провансе.
Тренеру было предъявлено обвинение 18 августа. По словам адвоката Пьера, 51-летний специалист признал факт отношений, но по его словам, они были добровольными. На время разбирательств ему запрещено тренировать несовершеннолетних и общаться с Ферро.
Французская полиция также проверяет связи Бутьера с другими теннисистками.
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