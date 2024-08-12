Теннисистка из Казахстана стала чемпионкой турнира в Польше
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
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Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла финальный матч парного разряда на грунтовом турнире в польском городе Бытом, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Спортсменка из Казахстана в паре с итальянской теннисисткой Николь Фосса Уерга сыграла против украинского дуэта спортсменок Марина Колб — Надя Колб и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:2. Финальная встреча польского турнира продлилась один час и 51 минуту.
Отметим, что 23-летняя казахстанская теннисистка на данный момент располагается на 138-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде.
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