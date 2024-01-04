Теннисистка из Германии сменила гражданство на казахстанское

Подающая надежды теннисистка Соня Жиенбаева стала гражданкой Казахстана. Она будет представлять страну на различных турнирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1bol.kz.

Спортсменке 17 лет. Мать Сони – казашка, отец – немец. С детства Соня живёт и тренируется в Германии.

По итогам 2022 года девушка вошла в топ-30 теннисистов мира среди подростков. Также за свою спортивную карьеру она шесть раз выигрывала соревнования ITF среди юниоров.