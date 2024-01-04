  • 4 Января, 23:33
  • BAIGENEWS

Теннисистка из Германии сменила гражданство на казахстанское

Сегодня, 22:43
АВТОР
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instagram.com/sonia.zhy Сегодня, 22:43
Сегодня, 22:43
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Фото: instagram.com/sonia.zhy

Подающая надежды теннисистка Соня Жиенбаева стала гражданкой Казахстана. Она будет представлять страну на различных турнирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1bol.kz.

Спортсменке 17 лет. Мать Сони – казашка, отец – немец. С детства Соня живёт и тренируется в Германии.

По итогам 2022 года девушка вошла в топ-30 теннисистов мира среди подростков. Также за свою спортивную карьеру она шесть раз выигрывала соревнования ITF среди юниоров.

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