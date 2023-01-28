Теннисистка из Астаны сыграла в финале юниорского турнира в Австралии

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Альбина Какенова сыграла в финале юниорского турнира в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На кортах "Мельбурн Парка" завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя астанчанка Альбина Какенова в финале в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счётом 7:6, 4:6, 2:6.

"Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче, потому что столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень, очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив", — отметила Какенова.

Альбина — воспитанница школы тенниса Астаны, тренируется под руководством Марата Шарипова в теннисном центре "Даулет". В прошлом году казахстанка закончила сезон на первом месте Азиатского рейтинга среди игроков до 14 лет, выиграв в общей сложности четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.