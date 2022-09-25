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sports.kz Сегодня, 20:37
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Фото: sports.kz

Теннисистка Елена Рыбакина получила травму

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 22 место в рейтинге WTA, снялась с турнира в эстонском Таллине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Sports.kz.

Причиной стала травма, однако насколько она серьезная пока неизвестно. В первом круге Рыбакина должна была встретиться с Лаурой Зигемунд (175-е место), однако теперь вместо казахстанки с немецкой теннисисткой сыграет представительница Швейцарии Джил Тайхман (31-е место).

Напомним, последним турниром Елены Рыбакиной были соревнования в Токио (Япония), где казахстанская теннисистка вылетела уже в первом круге, уступив россиянке Людмиле Самсоновой (30-е место). Самсонова в итоге стала победительницей этого турнира. 

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#теннис #спорт
Журналист
Сегодня, 20:37
204
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