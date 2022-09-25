Теннисистка Елена Рыбакина получила травму

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 22 место в рейтинге WTA, снялась с турнира в эстонском Таллине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Причиной стала травма, однако насколько она серьезная пока неизвестно. В первом круге Рыбакина должна была встретиться с Лаурой Зигемунд (175-е место), однако теперь вместо казахстанки с немецкой теннисисткой сыграет представительница Швейцарии Джил Тайхман (31-е место).

Напомним, последним турниром Елены Рыбакиной были соревнования в Токио (Япония), где казахстанская теннисистка вылетела уже в первом круге, уступив россиянке Людмиле Самсоновой (30-е место). Самсонова в итоге стала победительницей этого турнира.