Теннисист Михаил Кукушкин сыграет в 1/4 финала турнира в США

Представитель мужской команды Казахстана по теннису Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Во втором круге Кукушкин в трех сетах обыграл россиянина Аслана Карацева.

Итоговый счет встречи составил 7:6, 3:6, 6:1.