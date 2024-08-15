Теннисист Михаил Кукушкин сыграет в 1/4 финала турнира в США
Вчера, 13:54
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Вчера, 13:54Вчера, 13:54
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Представитель мужской команды Казахстана по теннису Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Во втором круге Кукушкин в трех сетах обыграл россиянина Аслана Карацева.
Итоговый счет встречи составил 7:6, 3:6, 6:1.
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