  • 16 Августа, 02:33
  • BAIGENEWS

Теннисист Михаил Кукушкин сыграет в 1/4 финала турнира в США

Вчера, 13:54
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Теннисист Михаил Кукушкин сыграет в 1/4 финала турнира в США Вчера, 13:54
Вчера, 13:54
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Представитель мужской команды Казахстана по теннису Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Во втором круге Кукушкин в трех сетах обыграл россиянина Аслана Карацева.

Итоговый счет встречи составил 7:6, 3:6, 6:1.

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