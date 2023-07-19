Теннисист из Казахстана взлетел в мировом рейтинге

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин существенно улучшил свое положение в рейтинге ATP в одиночном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В предыдущей версии рейтинга 35-летний казахстанец занимал 262-е место, а теперь поднялся на 223-ю строчку. На данный момент у Кукушкина 267 рейтинговых очков. Напомним, в начале июля Михаил дошел до финала турнира в Блумфилд-Хилс (США). После этого казахстанский теннисист выступил на "челленджере" в Чикаго (США), но проиграл там в первом круге.

Также в этом году Михаил Кукушкин играл еще один финал в одиночном разряде — на турнире в Тайлере (США), в июне, но также потерпел поражение и не смог завоевать титул.