Теннисист из Казахстана выдал удивительный матч в США

Фото: Sports.kz

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (407-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на турнире в Ориндж-Парке (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала Попко встретился с доминиканцем Петером Бертраном (658-е место) и победил его в трех сетах, однако этот матч складывался весьма необычно. Казахстанец разгромно выиграл первый сет — 6:1, затем с таким же счетом проиграл второй — 1:6, а в решающем снова не оставил своему сопернику шансов — 6:1. В 1/8 финала Дмитрий Попко встретится с американским теннисистом Исайей Стродом (1046-е место).

Призовой фонд "челленджера" в Ориндж-Парке составляет 15 000 долларов.