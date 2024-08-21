Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию на US Open-2024
Сегодня, 08:44
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Сегодня, 08:44Сегодня, 08:44
297Фото: sports.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел свой дебютный матч на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Спортсмен из Казахстана встретился на хардовом корте со швейцарским теннисистом Марк-Андреа Хуслером и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. Игра продлилась один час и 36 минут и прошла на стадии четвертьфинала квалификации.
Жукаев исполнил 11 подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также Бейбит выиграл пять очков и три гейма подряд.
Отметим, что 23-летний казахстанский спортсмен занимает 218-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а швейцарский теннисист располагается на 165-й позиции.
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