Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию на турнире в Словакии
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
123Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (111-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на "челленджере" в Братиславе (Словакия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом круге Кукушкин встретился с бразильцем Жоау Фонсекой (151-е место). Несмотря на более высокий рейтинг у казахстанца, очевидным фаворитом в этом противостоянии считался его соперник. Тем не менее Кукушкин смог добиться победы в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:4. В 1/8 финала Михаил сыграет против француза Констана Лестьенна (196-е место).
Призовой фонд турнира в Братиславе составляет 148 625 евро. Победитель соревнований заработает 20 300 евро, а также получит 125 рейтинговых очков.
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