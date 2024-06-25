Теннисист из Казахстана с победы стартовал на Уимблдоне-2024

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев сыграл свой первый матч квалификации на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский спортсмен встретился на травяном корте с австрийским теннисистом Юрием Родионовым и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:6, 7:6. Игра продлилась один час и 55 минут и прошла на стадии четвертьфинала квалификации.

Жукаев исполнил 21 подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также Бейбит выиграл пять очков и три гейма подряд.

23-летний казахстанский спортсмен занимает 208-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а австрийский теннисист располагается на 154-й позиции.