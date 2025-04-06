  • 6 Апреля, 13:45
  • BAIGENEWS

Теннисист Дмитрий Попко одолел канадца в Мексике

Соперник не смог справиться с напором казахстанца.

Сегодня, 10:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
241
Фото: olympic.kz
 

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу над канадцем Алексисом Галарно в полуфинале Челленджера в мексиканском Морелос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+. 

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Галарно, который был вторым сеянным на турнире, не смог справиться с напором казахстанца. В финале Дмитрий Попко встретится с швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.

Напомним, в декабре 2024 года ATP объявила о значительном увеличении призовых фондов на турнирах серии Челленджер, повысив их до 28,5 млн долларов. 

Самое читаемое

Наверх