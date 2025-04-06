Казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу над канадцем Алексисом Галарно в полуфинале Челленджера в мексиканском Морелос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5.

Галарно, который был вторым сеянным на турнире, не смог справиться с напором казахстанца. В финале Дмитрий Попко встретится с швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.

Напомним, в декабре 2024 года ATP объявила о значительном увеличении призовых фондов на турнирах серии Челленджер, повысив их до 28,5 млн долларов.