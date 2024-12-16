Первая ракетка Казахстана до 18 лет Амир Омарханов стал победителем престижного юниорского турнира серии ITF Juniors J500 Orange Bowl в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале казахстанец в паре с россиянином Тимофеем Дерипаско одержал волевую победу над Анри Берно из Швейцарии и Денисом Петака со счётом 3:6, 6:1, 10:1.

Orange Bowl ежегодно проводится в Плантейшене (Флорида, США). Турнир считается неофициальным чемпионатом мира среди юниоров. Матчи проходят на открытых кортах, покрытие — зелёный грунт.