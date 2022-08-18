Тенгизшевройл перенаправит на казахстанский рынок дополнительно 2,6 миллиарда кубометров газа

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Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Борт№1.

В ходе беседы были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании Тенгизшевройл перенаправить дополнительно 2,6 миллиарда кубометров газа на отечественный рынок.

Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.

Тенгизшевройл — совместное предприятие, ведущее разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопутствующих продуктов. Компания была основана 6 апреля 1993 года президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и американской компанией "Шеврон". Срок действия договора соглашения о совместном предприятии составляет 40 лет.