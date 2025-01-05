По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долл. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долл., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов в день.

"При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - отмечено в сообщении.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов.

Ранее Токаев заявил, что экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана.