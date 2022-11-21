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Тенге вытесняет лидеров с российской биржи
Активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Коммерсант. Объёмы торгов с казахстанским тенге на Московской бирже 18 ноября с поставкой завтра составили 1,13 миллиарда рублей, максимум за всё время обращения валюты.
Увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения. По оценкам "Ъ", основанным на данных Московской биржи, объём торгов с основными валютными парами составил за минувшую неделю 857,2 миллиарда рублей, что более чем на 100 миллиардов рублей ниже показателя предыдущей недели.
Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.
"Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например, Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идёт ряд экспортно-импортных операций РФ", — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
С выборами в Казахстане аналитики взлёт популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, переизбрание президента страны "положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге".
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