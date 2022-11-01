Тенге впервые укрепился по отношению к основным иностранным валютам с начала года

Фото: rbc.ru

В октябре тенге укрепился ко всем трём основным иностранным валютам. Это произошло впервые с начала 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Официальный курс американского доллара по итогам месяца снизился на 8,36 тенге (-1,8 процента), составив на первое ноября 468,35 тенге.

"Евро дешевеет в течение семи из восьми последних месяцев. Правда, темпы уже не те: в октябре курс снизился лишь на 1,3 тенге или 0,3 процента. Официальная стоимость европейской валюты — 465,73 тенге. Рубль в октябре потерял сразу 9,1 процента, или 76 тиын. Российская валюта снизилась в цене лишь во второй раз с марта (то есть за восемь месяцев)", — говорится в сообщении.

В целом укрепление тенге за месяц относительно трёх валют сразу — явление редкое, но не уникальное, отметили аналитики. Например, в 2020-м и в 2021-м годах такое происходило дважды.