Тенге впервые укрепился к основным иностранным валютам с начала года

Фото: rbc.ru

В октябре тенге укрепился ко всем трём основным иностранным валютам. Это произошло впервые с начала 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Официальный курс американского доллара по итогам месяца снизился на 8,36 тенге (-1,8 проуента), составив на первое ноября 468,35 тенге.

"Евро дешевеет в течение семи из восьми последних месяцев. Правда, темпы уже не те: в октябре курс снизился лишь на 1,3 тенге или 0,3 процента. Официальная стоимость европейской валюты – 465,73 тенге. Рубль в октябре потерял сразу 9,1 процента или 76 тиын. Российская валюта снизилась в цене лишь во второй раз с марта (то есть за восемь месяцев)", - говорится в сообщении.

В целом, укрепление тенге за месяц относительно трёх валют сразу – явление редкое, но не уникальное, отметили аналитики. Например, в 2020-ом и в 2021-ом годах такое происходило дважды.