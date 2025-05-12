По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 мая курс доллара составил 513,74 тенге, что на 2,3 тенге ниже по сравнению с показателями 8 мая, передаёт BaigeNews.kz. Это снижение стало заметным, особенно на фоне неустойчивой динамики последних недель. Несмотря на колебания, на рынке сохраняется относительная стабильность, а укрепление нацвалюты аналитики связывают с текущей ситуацией на сырьевых рынках и сезонными факторами.

В обменных пунктах Казахстана курс продажи доллара в среднем составляет 514-514,5 тенге, а покупки - 512-512,5 тенге. Евро продается по 580-581 тенге, покупается по 570-574. Курс российского рубля колеблется в пределах 6,15-6,3 тенге за единицу.

Финансовые эксперты отмечают, что на курс нацвалюты сейчас влияет не только ситуация на внешних рынках, но и внутренние бюджетные процессы, а также ожидания по ключевой ставке. На фоне снижения доллара тенге показывает умеренное укрепление, однако в ближайшие недели возможны новые колебания в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры.