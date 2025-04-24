Тенге укрепляется: валюты подешевели на торгах в Астане
Как изменился курс валют на KASE 24 апреля?
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
79Фото: baigenews.kz
По итогам дневных торгов 24 апреля 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксировано снижение курса всех основных иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz.
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Доллар США — 517,16 тенге (−1,22 тенге)
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Российский рубль — 6,23 тенге (−0,06 тенге)
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Китайский юань — 70,91 тенге (−0,09 тенге)
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Евро — 588,21 тенге (−0,47 тенге)
С курсом валют за 23 апреля можете ознакомиться здесь.
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