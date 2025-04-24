По итогам дневных торгов 24 апреля 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) зафиксировано снижение курса всех основных иностранных валют, передаёт BaigeNews.kz.

Доллар США — 517,16 тенге (−1,22 тенге)

Российский рубль — 6,23 тенге (−0,06 тенге)

Китайский юань — 70,91 тенге (−0,09 тенге)

Евро — 588,21 тенге (−0,47 тенге)

С курсом валют за 23 апреля можете ознакомиться здесь.