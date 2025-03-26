Сегодня, 16:55

Сегодня, 16:55

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) дневные торги 26 марта 2025 года завершились небольшим снижением курса доллара, передаёт BaigeNews.kz.

Курс доллара составил 501,81 тенге, снизившись на 0,20 тенге.

Курсы валют в обменных пунктах:

Доллар: 500,47 – 502,59 тенге

Евро: 539,64 – 545,35 тенге

Рубль: 5,82 – 5,97 тенге

Национальный банк на утро установил официальный курс доллара на уровне 502,83 тенге, евро – 545,37 тенге, рубля – 5,95 тенге.

Утром в обменниках доллар продавали от 503 до 508 тенге.