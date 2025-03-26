Тенге укрепляется: курс доллара на KASE немного снизился
Курс доллара в Казахстане упал.
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
51Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) дневные торги 26 марта 2025 года завершились небольшим снижением курса доллара, передаёт BaigeNews.kz.
Курс доллара составил 501,81 тенге, снизившись на 0,20 тенге.
Курсы валют в обменных пунктах:
- Доллар: 500,47 – 502,59 тенге
- Евро: 539,64 – 545,35 тенге
- Рубль: 5,82 – 5,97 тенге
Национальный банк на утро установил официальный курс доллара на уровне 502,83 тенге, евро – 545,37 тенге, рубля – 5,95 тенге.
Утром в обменниках доллар продавали от 503 до 508 тенге.