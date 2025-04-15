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Тенге укрепляется к доллару, слабеет к рублю

Биржевые торги 15 апреля.

Сегодня, 17:08
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам сессии 15 апреля 2025 года зафиксированы следующие изменения:

  • Доллар США — 516,91 тенге. Снижение на 1,16 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
  • Российский рубль — 6,30 тенге. Рост на 0,08 тенге.
  • Китайский юань — 70,64 тенге. Упал на 0,28 тенге.

По итогам дневных торгов 14 апреля, средневзвешенный курс доллара составил 518,21 тенге.

 

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