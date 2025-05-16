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Тенге укрепился к доллару и рублю, но ослаб к евро

KASE: доллар и рубль снижаются, евро дорожает.

Сегодня, 16:27
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: Pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Курс российского рубля также показал снижение — до 6,33 тенге (-0,01).

Китайский юань на утренних торгах подешевел на 0,04 тенге, установившись на уровне 70,79 тенге.

В то же время евро укрепился к тенге, подорожав на 0,64 тенге — до 572,36 тенге.

Днем ранее средневзвешенный курс по итогам торгов составил 510,58 тенге.

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