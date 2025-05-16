На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Курс российского рубля также показал снижение — до 6,33 тенге (-0,01).

Китайский юань на утренних торгах подешевел на 0,04 тенге, установившись на уровне 70,79 тенге.

В то же время евро укрепился к тенге, подорожав на 0,64 тенге — до 572,36 тенге.

Днем ранее средневзвешенный курс по итогам торгов составил 510,58 тенге.