Тенге укрепился к доллару и рублю, но ослаб к евро
KASE: доллар и рубль снижаются, евро дорожает.
Сегодня, 16:27
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
111Фото: Pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 мая 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
Курс российского рубля также показал снижение — до 6,33 тенге (-0,01).
Китайский юань на утренних торгах подешевел на 0,04 тенге, установившись на уровне 70,79 тенге.
В то же время евро укрепился к тенге, подорожав на 0,64 тенге — до 572,36 тенге.
Днем ранее средневзвешенный курс по итогам торгов составил 510,58 тенге.
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