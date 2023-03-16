Тенге стремительно падает: сколько сейчас стоит доллар в обменниках

Стоимость американской валюты растёт с каждым днём, передаёт BaigeNews.kz.

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 16 марта. В частности, 1 доллар США - 464,76 тенге.

По информации kurs.kz, сегодня в столичных обменных пунктах доллар покупают в среднем за 466 тенге, а вот продажа американской валюты достигла 475 тенге за доллар.

Накануне в обменных пунктах Астаны доллар продавали в среднем за 470 тенге.