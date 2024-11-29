Тенге приземлился мягко: в Нацбанке объяснили, для чего нужна была интервенция

Последние две недели Нацбанк проводил валютные интервенции. Для чего нужен этот инструмент, объяснил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это рынок. Как торгуют на рынке? Там сотни заявок. Один говорит: "вот на такую сумму хочу купить 100 тысяч долларов по цене 498,5 тенге"; другой говорит "хочу продать по 498,7 тенге". Это всё происходит одномоментно в течение всего биржевого дня. Какой был бы курс без интервенции, наверное, трудно сказать, но можно сказать одно, что если бы не было этих интервенций, была бы нестабильность и, возможно, была бы паника", - пояснил Сулейменов.

По словам председателя Нацбанка, панику, как правило, создают не только рыночные агенты, но и обычные казахстанцы, которые видят нестабильность тенге.

"Поэтому, чтобы такую панику сбить, чтобы панические настроения на бирже и потом в целом по финансовой системе не появились, нам пришлось сделать интервенции для того, чтобы произошла мягкая посадка, давайте назовём её так, чтобы тенге на новом уровне приземлился более мягко. Мы точно уверены, что если бы этого не было, была бы гораздо более нестабильная ситуация. Сейчас рынок ищет сам. Нас на рынке нет. Мы не интервируем. Надеемся, что рынок найдет равновесие самостоятельно", - сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка напомнил, что последний раз интервенции Национальный банк проводил в мае 2022 года. Это было связано с резко возросшей инфляцией и с резко возросшими курсовыми колебаниями. Тогда это было вызвано конфликтом между Украиной и Россией.

"Нынешние интервенции начали проводить с 15-16 ноября, вплоть до вчерашнего дня в размере миллиард долларов. То есть 14 дней. Это единственные интервенции, которые делал Национальный банк за последние два с половиной года", - уточнил Тимур Сулейменов.

Напомним, 29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%.