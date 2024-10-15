Тенге ослаб на более пять процентов с начала года
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На заседании правительства председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что с начала года тенге ослаб на 5,8 процента, передает BaigeNews.kz.
"В сентябре обменный курс тенге незначительно укрепился на 0,1 процентов, до 481,11 тенге за доллар. Однако с начала года ослаб на 5,8 процентов. В сентябре поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 945 млн долл. Также в рамках нивелирования возможного негативного эффекта на валютный рынок покупки Нацбанком акций АО "Казатомпром" нами были проданы 241,5 млн долларов США", - сказал Тимур Сулейменов на заседании правительства.
При этом, по его словам, объем покупки иностранной валюты для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ составил 500 млн долларов. После достижения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ целевого уровня в 40 процентов покупку иностранной валюты приостановили.
"Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – резюмировал Тимур Сулейменов.
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