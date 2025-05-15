Тенге ослаб: доллар и евро снова подорожали на бирже
Курс доллара превысил 510 тенге на торгах 15 мая.
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
120Фото: Unsplash
На дневных торгах 15 мая 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара США вновь продемонстрировал рост, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс по итогам торгов составил 510,58 тенге, что на 4,06 тенге выше показателя предыдущего дня.
Повышение коснулось и других иностранных валют:
- Российский рубль укрепился до 6,34 тенге (+0,04);
- Китайский юань подорожал на 0,6 тенге, достигнув 70,83 тенге;
- Евро также вырос на 0,21 тенге и составил 568,72 тенге.
Днем ранее средневзвешенный курс доллара США составил 506,21 тенге, потеряв 3,63 тенге по сравнению с предыдущим значением.
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