Сегодня, 16:15

Сегодня, 16:15

На дневных торгах 15 мая 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара США вновь продемонстрировал рост, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс по итогам торгов составил 510,58 тенге, что на 4,06 тенге выше показателя предыдущего дня.

Повышение коснулось и других иностранных валют:

Российский рубль укрепился до 6,34 тенге (+0,04);

Китайский юань подорожал на 0,6 тенге, достигнув 70,83 тенге;

Евро также вырос на 0,21 тенге и составил 568,72 тенге.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара США составил 506,21 тенге, потеряв 3,63 тенге по сравнению с предыдущим значением.