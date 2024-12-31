Банком в течение нескольких лет проводилась работа по созданию Концепции нового дизайна всего банкнотного ряда и поэтапный ввод в обращение банкнот новой серии "Сакский стиль".

Впервые в мире на банкнотах новой серии "Сакский стиль" применены новейшие защитные элементы, в том числе микрооптическая двухцветная защитная нить, которая при наклоне проявляет динамический эффект пульсации, как бы "оживляя" нанесенный на неё национальный узор. В защитный патч интегрированы объёмные изображения артефактов, найденных в сакских курганах. Таким образом, в новейших защитных элементах и самих банкнотах нашли отражение история, богатое культурное наследие и природа Казахстана.

И вот недавно банкнота номиналом 10 000 тенге новой серии "Сакский стиль" удостоена награды "Лучшая новая банкнота 2024 года" в международном конкурсе High Security Printing.

"Она присуждается за достижения в области дизайна и использования высоких технологий в защите банкнот. Особое внимание уделяется отражению национальной принадлежности, культурного наследия и символики страны в дизайне банкнот, а также функциональности защитных элементов", - сообщили в Нацбанке.

High Security Printing — одна из ведущих наград, ежегодно присуждаемых на международных конференциях за выдающиеся инновации в области банкнот. Конкурс оценивает сочетание художественного оформления, технологической инновации и символики.

Кроме того, в этом году юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге и юбилейная монета TEŃGEGE 30 JYL награждены в качестве финалистов конкурса IACA's Excellence in Currency Awards (IACA - Международная ассоциация по валютным вопросам) в номинациях "Лучшая юбилейная банкнота" и "Лучшая юбилейная монета", соответственно.

Концепции банкнот и монет созданы дизайнерами Национального банка.