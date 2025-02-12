Обнародованы итоги проверок филиалов "Казводхоза", направленных на борьбу с "теневым" рынком воды, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверок в 2024 году проведён аудит 18 предприятий, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК.

"По итогам проверок более 30 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности, несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщает ведомство.

В ходе проверки филиала "Казводхоза" по Жамбылской области выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка "Аса" были освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков получили строгий выговор.

Кроме того, в филиале "Алатау" РГП "Казводхоз" выявлены факты мошенничества со стороны ранее освобождённых от работы сотрудников.