  • 12 Февраля, 04:58
  • BAIGENEWS

"Теневой" рынок воды: после проверок наказаны более 30 граждан и компаний

Некоторые сотрудники филиалов "Казводхоза" были уволены.

Сегодня, 04:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
министерство водных ресурсов и ирригации РК Сегодня, 04:28
Сегодня, 04:28
82
Фото: министерство водных ресурсов и ирригации РК

Обнародованы итоги проверок филиалов "Казводхоза", направленных на борьбу с "теневым" рынком воды, передаёт BaigeNews.kz

В ходе проверок в 2024 году проведён аудит 18 предприятий, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК.

"По итогам проверок более 30 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности, несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщает ведомство.

В ходе проверки филиала "Казводхоза" по Жамбылской области выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка "Аса" были освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков получили строгий выговор.

Кроме того, в филиале "Алатау" РГП "Казводхоз" выявлены факты мошенничества со стороны ранее освобождённых от работы сотрудников.

"Проведённые аудиты выявили необходимость дальнейшего совершенствования действующего законодательства для улучшения обеспечения граждан питьевой и поливной водой. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в правоохранительные органы. Также были даны рекомендации и поручения компетентным структурам и ведомствам министерства", – сообщил директор департамента внутреннего аудита ведомства Галымжан Молдаш.

Самое читаемое

Наверх