"Теневой" рынок воды: после проверок наказаны более 30 граждан и компаний
Некоторые сотрудники филиалов "Казводхоза" были уволены.
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Обнародованы итоги проверок филиалов "Казводхоза", направленных на борьбу с "теневым" рынком воды, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проверок в 2024 году проведён аудит 18 предприятий, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации РК.
"По итогам проверок более 30 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности, несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщает ведомство.
В ходе проверки филиала "Казводхоза" по Жамбылской области выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка "Аса" были освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков получили строгий выговор.
Кроме того, в филиале "Алатау" РГП "Казводхоз" выявлены факты мошенничества со стороны ранее освобождённых от работы сотрудников.
"Проведённые аудиты выявили необходимость дальнейшего совершенствования действующего законодательства для улучшения обеспечения граждан питьевой и поливной водой. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в правоохранительные органы. Также были даны рекомендации и поручения компетентным структурам и ведомствам министерства", – сообщил директор департамента внутреннего аудита ведомства Галымжан Молдаш.