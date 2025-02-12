Депутаты обратили внимание правительства на резервы серого оборота мобильных устройств связи, передаёт BaigeNews.kz.

По данным производителей техники, в 2024 году доля мобильных устройств, ввезённых в нашу страну нелегально или по "серым" схемам, составила 64% от всего рынка. Только по налогу на добавленную стоимость государство недополучило еще около 100 млрд тенге.

Устройства ввозят в страну без оформления на таможне или продают дешёвые подделки вместо оригиналов. Гаджеты могут ввозить официально, но в документах занижать цену.

"Мошенники копируют уникальный номер официального устройства и присваивают его контрабандному телефону, чтобы тот выглядел легальным. На один код может приходиться до 5-6 нелегальных устройств. Иногда коды переживают свои родные устройства на долгие годы. Часто можно услышать истории о том, что при проверке нового телефона по коду, оказывается произведен он был 10 лет назад. При пересечении границы используют чужие или поддельные паспорта, чтобы завезти больше телефонов без уплаты налогов", - заявила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, последнее время участились случаи, когда компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и получают возврат налогов. На самом деле гаджеты остаются в стране и продаются нелегально.

При этом, для учета устройств мобильной связи не нужно придумывать дополнительные маркеры прослеживаемости. Они добровольно встроены в продукцию производителями в виде IMEI-кодов. Уже существуют международные базы данных для их сверки.

На днях стало известно, что Министерством цифрового развития приняты первые шаги по наведению порядка в этой сфере. Подписан приказ, регламентирующий регистрацию абонентских устройств по IMEI с привязкой к ИИН/БИН пользователя, блокировку незарегистрированных устройств и сроки регистрации при первичном подключении.

"Однако регулирование на уровне отраслевого приказа – это полумера. Без строгой законодательной привязке к таможенной регистрации этот механизм усложняет жизнь только конечному потребителю, а нелегальные импортеры по-прежнему остаются безнаказанными. В частности, приказом не может регламентироваться сверка IMEI с таможенными данными. Нет порядка определения отличия легальных устройств от нелегальных, а также не учтён вторичный рынок и схемы реэкспорта",

В связи с вышеизложенным депутаты предлагают:

Обеспечить интеграцию системы IMEI с таможенными данными для проверки легальности ввоза и уплаты налогов. Обеспечить автоматическую сверку IMEI с Таможенным Реестром Объектов Интеллектуальной Собственности. Создать "белый список" импортированных устройств, которые официально прошли таможенные процедуры и сделать его доступным каждому потребителю для проверки устройства при покупке. Ввести лимиты, например, не более 2 устройств в год, и обязательное декларирование при превышении установленных норм ввоза устройств для личного пользования. Только после обеспечения автоматической проверки устройств, на регулярной основе обеспечивать блокировку нелегальных телефонов в сети оператора связи. При этом устройства, ввезённые в страну до выхода правил должны быть легализованы до окончания срока службы и естественным образом выведены из оборота. Ведь граждане приобретали их без возможности проверить оригинальность. Ускорить подготовку заключения правительства по предложениям нашей фракции в части законодательного регулирования контроля за теневым рынком мобильных устройств.

Мажилисмены считают, что предлагаемые меры сократят нелегальный ввоз, защитят потребителя и восстановят справедливое налогообложения импортеров.