Тендеры на строительство дорог обычно выигрывают иностранные компании – Президент РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, поручил профильному ведомству привлекать отечественные компании к строительству дорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы "Астана – Балхаш – Алматы", который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: "Атырау – Астрахань", "Актобе – Кандыагаш", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Поручаю в текущем году, наконец, завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что согласно анализу, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании.