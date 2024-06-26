Тенденция, однако или как казахстанцы проедают свои зарплаты

Минувшей весной к сезонным рискам роста цен на продовольствие добавились ещё и ситуативно-спекулятивные… Это когда половину страны затопило и, конечно, как оно порой у нас водится, сразу активизировались предприимчивые спекулянты, желающие получить бОльшие прибыли на поставках в затопленные регионы продуктов питания. Не знаю, сама ситуация, всё-таки крупнейшее половодье за все годы независимости, или отдельное на то поручение сверху, но цены на продукты питания, официально, подчёркиваю – не на рынках/базарах/магазинах, а официально, считай и не выросли вовсе. Полпроцента с натяжкой, если министру сельского хозяйства верить. Отличный показатель, если, конечно, на рынки/базары/магазины не ходить… В стране и без того, уже давно сложилось так, что доля расходов на продукты питания составляет половину половины всех наших потребительских расходов. То есть, четверть доходов мы попросту проедаем. И это, подчеркну, только по официальным данным. Это то, что даже в Правительстве признают и после чего и нам всем становиться очевидным, почему там наверху так часто о продовольственной безопасности говорят…