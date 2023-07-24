Температурный рекорд: в Европе потеплеет до плюс 46 градусов

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В ближайшие два дня в Европу придёт вторая волна жары, в некоторых странах столбики термометров покажут плюс 46 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

Наиболее жарко, по прогнозу, будет в Катании на Сицилии.

В некоторых частях Турции и Греции температура также повысится до 40 градусов. Немного прохладнее станет лишь к концу недели.