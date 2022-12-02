"Температурные качели" в Казахстане прогнозируют синоптики в декабре

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Прогноз погоды в Казахстане на декабрь озвучили в РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируется снег, низовая метель, усиление ветра 15-25 м/с, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается сильный снег, туман, гололед. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков. Затем температура воздуха понизится:

на западе страны ночью до -13-23°C, днём до -5-15°C;

на севере и в центре ночью до -25-33°C, днём до -12-25°C;

на востоке ночью до -25-37°C, днём до -17-23°C;

на юге и юго-востоке ночью до -10-22°С, днём до -3-13°С.

В конце первой декады ожидается ослабление морозов в северо-западных регионах республики, затем на остальной территории страны.

По прогнозу во второй и третьей декадах декабря 2022 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут чередоваться тёплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром. В южной половине Казахстана осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также нередко будут наблюдаться гололёдные явления и туман.

В течении месяца ожидаются несколько наиболее интенсивных волн тепла и несколько волн холода. Таким образом, в декабре часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

в северной половине республики ночью от -25-35°С до -5-13°С, днём от -15-25°С до 0-5°С.

в южной половине республики ночью от -17-23°С до -5+2°С, днём от -5-10°С до +3+10°С.

В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - на крайнем западе, севере страны.

Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в центре, на юге, юго-востоке, на большей части востока страны.