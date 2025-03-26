На популярных курортах Таиланда, включая Паттайю и Пхукет, зафиксирована вспышка скарлатины среди россиян. Туристы жалуются на температуру под 40 градусов, сыпь, сильную боль в горле и кашель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Из-за массового распространения инфекции многие отдыхающие теперь избегают прогулок по городу и экскурсий, опасаясь заражения. Врачи подтверждают диагноз у большинства заболевших и назначают антибиотики.

С начала 2025 года в Таиланде зарегистрировано 455 случаев скарлатины, что уже почти вдвое превышает показатели прошлых лет. Вспышка усилилась в марте, когда болезнь впервые зафиксировали в школе Бангкока.

Туристам советуют соблюдать меры предосторожности, избегать контакта с заболевшими и при первых симптомах обращаться к врачам.