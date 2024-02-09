Темп работы будет высоким, а спрос – жестким: Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи перед кабмином

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании Правительства 7 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Заслушав министров финансово-экономического блока, премьер-министр подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть четко приоритизированы с акцентом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы – полностью исключены.

"Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца – всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.

"Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", — подчеркнул он.

Как отметил Олжас Бектенов, при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот. В целом премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по принципу "роста", не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.

Обозначив ряд конкретных задач для придания нового импульса промышленному развитию, глава правительства поручил первому вице-премьеру Роману Скляру в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.

"Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела", — указал Олжас Бектенов.

При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.

Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.

"Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, глава правительства обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. По поручению Президента в текущем году нужно ввести более 700 МВт дополнительной генерации. Олжас Бектенов отметил, что в случае невыполнения задачи последуют соответствующие оргвыводы.

В части обеспечения водными ресурсами премьер-министр поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.

Касательно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.

"Предложения – это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение", — подчеркнул он.

Переходя к вопросам социального блока, Олжас Бектенов в первую очередь обратил внимание на необходимость реформирования ОСМС.

"Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", — сказал премьер-министр.

В ходе совещания глава правительства дал конкретные поручения по проведению цифровой трансформации, развитию транспортной и сельскохозяйственной отраслей, реализации нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", а также реформированию механизмов социальной поддержки граждан, госзакупок и государственно-частного партнерства.

"Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач", — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, надо отойти от стереотипов, полностью искоренив формализм и бюрократическую волокиту.