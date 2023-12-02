Темный лес: как и от кого карагандинские лесники охраняют лесопосадки

Бюракратизм в госзакупе и неправильный подход при выборе саженцев. С какими проблемами сталкиваются лесничие при посадке саженцев и озеленении Карагандинского региона? Об этом рассказал главный лесничий города Темиртау. Он неравнодушно отстаивает свою точку зрения о том, что при правильном подходе к озеленению можно сэкономить бюджетные деньги, главное сохранить зеленый фонд страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Кайрат Нуржанов - руководитель Пригородного (г. Темиртау) и Молодёжного лесничеств КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Буквально недавно лесничие завершили посадку саженцев. Работают по своей методике - используют "заснувшие" саженцы. У лесничеств есть питомник в Карагандинском хозяйстве, где сами лесничие, собирают все лето семена, сортируют по породам, а потом эти семена сертифицируют. Саженцы в основном сажают в Долинке.

"Мы занимаемся охраной леса, это в первую очередь и воспроизводство, использование наших собственных семян. Я горжусь этим фактом, но что меня всегда возмущало - это "словосочетание охрана лесов". От кого мы охраняем лес?! Мне больно от того, что приходится охранять леса от самих людей. Я сразу вспоминаю период пандемии. Никому нельзя было выходить, но люди, чтобы восстановиться приезжали к нам в сосновый бор в Темиртау. Они приходили и дышали, ослабленные, стояли босиком на сосновых иглах. Конечно, этот сосновый бор для людей, но зачем оставлять мусор, зачем разжигать костры? Ведь вы пришли в лес за здоровьем, а лес - это живой организм. Так почему же сами люди вредят, ведь мы лесники и лесничие, как врачи помогаем здоровью населения!", - возмущается Кайрат Нуржанов.

Чтобы защитить от людей саженцы, в пожароопасный период издается приказ, чтобы запретить посещение гражданам этих территорий. Но лесопосадку приходится защищать не только от людей, но и от огромного количества мусора.

"Это взаимосвязано со всей экосистемой. У нас есть склад ТБО, который находится за трассой, мусор везут туда, а Роза ветров-то направлена в сторону города и этот мусор летит обратно в город. До города он оседает на наших территориях, это невыносимо, душа болит! Мало того, люди вынуждены выкидывать ТБО в наши лесопосадки, потому что до склада надо ехать 40 км, да еще и человек должен заплатить за этот мешок, где логика?", - говорит Кайрат Абильгазинович.

В СМИ и соцсетях ранее было опубликовано возмущение как жителей, так и акима о миллионных затратах на саженцы, которые в итоге не прижились. Как объясняет специалист, это из-за того, что в посадке используют не местные семена. Да и саженцы в основном привозят с юга. А они, не привыкшие к суровым условиям Центрального Казахстана.

Но и это не единственная проблема лесничих. Сотрудники жалуются на инвентарь, закупленный посредством госзакупа.

"У нас при посадке саженцев оправщик, сейчас еще их называют инспекторами, идет за посадочной машиной, где-то выровнять нужно, где-то придавить, и нам нужны качественные лопаты для этого. Каждую лопату мы обязаны приобретать через госзакуп, но эти лопаты как облегченная фольга. Как, нам работать с таким инвентарем? В итоге потом нам еще говорят, что мы некачественно делаем свою работу, плюс сроки поджимают. Я бы хотел, чтобы этот метод на понижение цены убрали. Ведь мы хотим долгосрочного результата, этого можно добиться качественным путем. Вкладывая душу, знания, силы, терпение. Мы ведь занимаемся благим делом, но на каждом шагу какая-то битва", - говорят работники Пригородного лесничества.

Еще одно препятствие разрастанию лесов в Карагандинской области – домашний скот. Это в целом, важный аспект – пасти его негде. От скота лес не погибнет, но и не расширится.

С 1 декабря лесничие переходят на круглосуточное дежурство. Работать будут три поста. И особенно в эти предпраздничные новогодние дни лесничие защищают хвойные насаждения. Бывают очень много нарушений. А штрафы не помогают, они мизерные. Много в лесном кодексе недоработок, говорят специалисты лесничества.